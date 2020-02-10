В Сочи «выдали замуж» башкирскую Бузову
Сообщество «Башкиры в Сочи» показали сценку «Килен төшөрөү» главе Адлерского района Сочи. Медиакорсеть пообщалась с ее главной героиней — инстаблогершей Алией Абдрашитовой, которую называют «башкирской Бузовой».
Героиней сценки стал уроженка Бурзянского района республики Алия Абдрашитова — одна из самых популярных инстаграм-блогерш, ведущих свой аккаунт одновременно на башкирском и русском языках.
«На днях мы узнали, что к членам сообщества татар и башкир Сочи приедет гость — глава администрации Адлерского района Сочи Валерий Кокорев, — рассказывает Алия. — Буквально за один день мы придумали сценарий, подготовили национальную одежду, приданое, национальную атрибутику.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Осторожно ❌❌❌ ⠀ У кого слабое сердце, фотки не смотрите и дальше не читайте ❗️❗️❗️ ⠀ Сегодня у некоторых баб уже пуканы начали взрываться.(простите 🙊). Пишут без умолку. ⠀ Успокойтесь! Мы с Федей всем уже дали понять, что мы свободные люди. ⠀ Зачем писать всякую дичь? ⠀ Люди, которые писали вот так ⬇️ -Наконец-то, он бросил тебя. -Федя уже на второй день найдёт девушку,а ты будешь мучаться. ⠀ или -зачем бросила? Другого нашла? ⠀ Теперь мне пишут вот так ⬇️ -Вот, *люшка уже другого нашла 😀🤦🏻♀️ ⠀ Вообщем, Вас не понять! ⠀ Я не сомневаюсь в том, что он найдёт лучше 🙏 я про это ему с первых дней говорила😀 ⠀ Примите уже тот факт, что нас нет. Я вообще не знаю где он, с кем он, как он. ⠀ И да, нет он не приехал в Сочи. Многие подумали, что это Федя ходит рядом и мы боимся показать всем, что мы помирились 😆 ⠀ Нет и ещё раз нет. ❌❌❌ ⠀ Сегодня я вышла ЗАМУЖ! ⠀ И я Счастлива 😊 ⠀ Вот так я хотела начать пост, но в первую очередь подумала про ваши нервы и просто решила выложить красивые фотографии👰🤵🏻 ⠀ Сегодня мы показали главе Адлерского района г.Сочи и всем гостям «Килен тошороу» йолахын 💜 ⠀ Было очень красочно и душевно. Этот день запомнится надолго 💙 Потом мы поехали к башкирам пить чай ☕️ ⠀ И получилось как будто «Килен сайе»на барган кеуек 😀 ⠀ Благодарю всех, кто делает каждый мой день всё интереснее и интереснее💚 ⠀ #башкирыСочи ⠀ Дальше больше 🙏 ⠀ Много обычаев мы ещё покажем☀️ Кто пишет пост в 1 ночи,тот я 😀 Полное видео выложу в аккаунт @psianchinyashka ☀️ Пысы: я не собираюсь пока выходить замуж и даже не думаю об этом . #башкирыСочи #башкорт #Сочи #блогерСочи
Публикация от Алия Абдрашитова (@aliush_abdr)
Показали сцену «Килен төшөрөү». Женихом был башкир, а невеста — татаркой. Этим мы хотели показать дружбу народов! Мы старались показать душевное тепло, красоту, богатство наших вековых традиций. Не зря говорят о том, что без прошлого нет будущего. Глава района, кстати, был приятно удивлён тем, что молодёжь чтит традиции и культуру своего народа, пожелал нам успехов в наших начинаниях и пообещал поддержать нас», — говорит Алия.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Начинаю отвечать на ваши вопросы про переезд, про СОЧИ💜 ⠀ Можете и под постом спрашивать. 100% отвечу. ⠀ -Нравится ли мне здесь? - Конечно ⠀ -Тепло? -Да, как осенью ⠀ -Почему именно Сочи? - Море, горы, солнышко ⠀ -Резко решила уехать? - Нет, мы мечтали об этом с осени.Мы. ⠀ -Как отреагировала мама? -Сначала удивилась. Потом поняла, что здесь я могу просто так же жить, как и в Уфе. Просто немного далековато. Скоро Алла бирха она приедет отдыхать🙏❤️ ⠀ - Как ты заработала на переезд? - Головой 😀 а вообще здесь обычные цены, как и в Уфе. Про цены на билет и так далее потом напишу пост. ⠀ - Навсегда уехала? - Нет конечно😀 ⠀ -Когда в Уфу? - Вообще я планировала каждые 2 месяца кайтып йорорга, но точно не могу пока ничего сказать. ⠀ - Квартиру будешь искать? - Я нашла. ⠀ -Где работать будешь и кем? - Без разницы( а так я и работу нашла 🙏). Но надолго там не задержусь. ⠀ -Тебе там не скучно? -Есть такое. Бывает, но это всё исправимо. ⠀ -Ты из-за этого ушла от мужа? -Это прям очень смешно 😀 не тупите. ⠀ -Выйдешь ещё раз замуж? -Мне сказали, что я никому не нужна😀 ⠀ -Если приеду в Сочи, можно будет с тобой увидеться? -Нужно будет 💜 ⠀ #жизньвСочи #башкиркавСочи #башкирывСочи #Адлер #переезд
Публикация от Алия Абдрашитова (@aliush_abdr)
Медиакорсеть пообщалась с инстаграм-блогершей о том, почему ее называют «башкирской Бузовой» и каково это, когда за твоей жизнью наблюдают более 10 тысяч подписчиков.
24-летняя Алия — выпускница модельной студии «Хомай», в свое время окончила БГПУ им. М.Акмуллы по специальности «Башкирская филология».
Она рассказывает, что «башкирской Бузовой» ее стали называть примерно пять лет назад и если тогда она сочла такую характеристику в свой адрес «обидной», то сегодня она признается, что известная российская поп-певица — «один из главных примеров для современной самодостаточной девушки в стране»:
«Я, если честно, даже не знала вообще, кто это такая. Узнала только, когда та начала петь. Сначала пошутили обо мне так в одной из сценок башкирского КВН, и я по этому поводу очень расстроилась, после так начали называть меня друзья и знакомые — за то, что я чем-то только не занималась в своей жизни: танцами, музыкой, играла в студенческом театре, рекламой, участвовала в различных модельных показах, конкурсах красоты и при этом была одна. После того, как я развелась с мужем, все вновь напомнили о моем сходстве с певицей — ведь один только пост о разрыве с любимым человеком в один день прибавил мне около 300 подписчиков!» — удивляется Алия.
По ее словам, сегодня Ольга Бузова — ролевая модель для многих современных российских девушек: «Она действительно вдохновляет и мотивирует очень многих девочек на то, то чтобы идти вперед, заниматься только тем, чем действительно хочешь».
Девушка признается, что ведет блог о своей жизни не только ради просмотров или новых подписчиков. Кстати, по словам Алии, ей не раз признавались в том, что за «ее жизнью они следят как за сериалом».
«Я не могу сказать, что рассказываю все подряд. 20 сторис в день по 15 секунд. Это всего лишь 2 часа моей жизни и только. Я не все показываю и не обо всем рассказываю, поверьте, я не показываю себя, когда мне очень плохо. Да, читают больше всего примерно такое — как я вышла замуж после 12 дней отношений, как переехала в Сочи из Уфы, имея всего две тысячи рублей в кармане или как я сообщила о разрыве отношений, но что поделать».
В настоящее время девушка живет в Сочи и зарабатывает исключительно на блоггинге — у Алии более 10 тысяч подписчиков в инстаграм, каждому из которых, по ее словам, она готова отвечать.
«Раньше, когда мне писали в комментариях что-то обидное или задавали неуместные вопросы, я плакала. Порой люди мне писали такое, что давили на больное. Сейчас же я стараюсь на критику внимания не обращать и просто не отвечаю таким людям».
В ближайшее время девушка займется активной подготовкой к проведению республиканского конкурса красоты «Башкортостан гузале» в Уфе, а в Сочи планирует заняться продвижением башкирской культуры: открыть курсы башкирского языка в Сочи и учить всех желающих башкирским танцам.