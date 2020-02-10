В Сочи «выдали замуж» башкирскую Бузову

Героиней сценки стал уроженка Бурзянского района республики Алия Абдрашитова — одна из самых популярных инстаграм-блогерш, ведущих свой аккаунт одновременно на башкирском и русском языках.

«На днях мы узнали, что к членам сообщества татар и башкир Сочи приедет гость — глава администрации Адлерского района Сочи Валерий Кокорев, — рассказывает Алия. — Буквально за один день мы придумали сценарий, подготовили национальную одежду, приданое, национальную атрибутику.

Показали сцену «Килен төшөрөү». Женихом был башкир, а невеста — татаркой. Этим мы хотели показать дружбу народов! Мы старались показать душевное тепло, красоту, богатство наших вековых традиций. Не зря говорят о том, что без прошлого нет будущего. Глава района, кстати, был приятно удивлён тем, что молодёжь чтит традиции и культуру своего народа, пожелал нам успехов в наших начинаниях и пообещал поддержать нас», — говорит Алия.

Медиакорсеть пообщалась с инстаграм-блогершей о том, почему ее называют «башкирской Бузовой» и каково это, когда за твоей жизнью наблюдают более 10 тысяч подписчиков.

24-летняя Алия — выпускница модельной студии «Хомай», в свое время окончила БГПУ им. М.Акмуллы по специальности «Башкирская филология».

Фото: vk.com

Она рассказывает, что «башкирской Бузовой» ее стали называть примерно пять лет назад и если тогда она сочла такую характеристику в свой адрес «обидной», то сегодня она признается, что известная российская поп-певица — «один из главных примеров для современной самодостаточной девушки в стране»:

Фото: vk.com

«Я, если честно, даже не знала вообще, кто это такая. Узнала только, когда та начала петь. Сначала пошутили обо мне так в одной из сценок башкирского КВН, и я по этому поводу очень расстроилась, после так начали называть меня друзья и знакомые — за то, что я чем-то только не занималась в своей жизни: танцами, музыкой, играла в студенческом театре, рекламой, участвовала в различных модельных показах, конкурсах красоты и при этом была одна. После того, как я развелась с мужем, все вновь напомнили о моем сходстве с певицей — ведь один только пост о разрыве с любимым человеком в один день прибавил мне около 300 подписчиков!» — удивляется Алия.

Фото: vk.com

По ее словам, сегодня Ольга Бузова — ролевая модель для многих современных российских девушек: «Она действительно вдохновляет и мотивирует очень многих девочек на то, то чтобы идти вперед, заниматься только тем, чем действительно хочешь».

Девушка признается, что ведет блог о своей жизни не только ради просмотров или новых подписчиков. Кстати, по словам Алии, ей не раз признавались в том, что за «ее жизнью они следят как за сериалом».

«Я не могу сказать, что рассказываю все подряд. 20 сторис в день по 15 секунд. Это всего лишь 2 часа моей жизни и только. Я не все показываю и не обо всем рассказываю, поверьте, я не показываю себя, когда мне очень плохо. Да, читают больше всего примерно такое — как я вышла замуж после 12 дней отношений, как переехала в Сочи из Уфы, имея всего две тысячи рублей в кармане или как я сообщила о разрыве отношений, но что поделать».

В настоящее время девушка живет в Сочи и зарабатывает исключительно на блоггинге — у Алии более 10 тысяч подписчиков в инстаграм, каждому из которых, по ее словам, она готова отвечать.

«Раньше, когда мне писали в комментариях что-то обидное или задавали неуместные вопросы, я плакала. Порой люди мне писали такое, что давили на больное. Сейчас же я стараюсь на критику внимания не обращать и просто не отвечаю таким людям».