«Паникеров расстреливать»: глава Башкирии утвердил меры противодействия коронавирусу

Сегодня, 16 марта, глава Башкирии Радий Хабиров прямо на оперативном совещании в правительстве республики подписал распоряжение о введении мер в связи с угрозой коронавирусной инфекции.

— Ситуация очень непростая. Официально подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией у нас в республике нет, но это совсем не значит, что мы их не ожидаем, — отметил глава региона.

В рамках данного постановления расписан целый ряд мероприятий.

В частности, рекомендовано отменить или перенести массовые мероприятия с числом участников свыше 1000 человек, а также с участием иностранцев, за исключением особых случаев, которые предусмотрены распоряжением антикризисного штаба.

Рекомендовано жителям республики воздержаться от поездок за границу, а также в регионы России, которые считаются неблагополучными по коронавирусной инфекции. То же самое касается работодателей, которым рекомендовано не отправлять сотрудников в командировки за пределы Башкирии.

Людей с повышенной температурой тела не допускать на рабочие места, особенно если они ездили за границу и в другие регионы. В случае выявления таких случаев собирать информацию о всех контактах и дезинфицировать рабочие места.

Отдельная рекомендация касается тех, кто вернулся из Китая, Кореи, Ирана, Италии, Испании, Германии, Франции (список может со временем пополняться). Им следует 14 дней после возвращения провести в изоляции. Для возвращения почти 3000 жителей республики, находящихся сейчас за границей, в том числе и в неблагополучных в эпидемиологическим плане странах, буду организованы чартерные рейсы.

В школах через неделю начнутся каникулы, которые при необходимости могут быть продлены.

Силами ежедневно будет проводиться брифинг с информированием о ситуации по коронавирусной инфекции.

Более подробный текст распоряжения будет опубликован в ближайшее время.

Радий Хабиров отдельно отметил, что нужно следить за возможным распространением фейковых новостей.

- У нас не военное время, когда паникеров расстреливали, но к ним нужно принимать строгие меры, - подчеркнул глава региона.