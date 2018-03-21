В Башкирии на развитие торговли выделят 370 млн рублей

По словам Рустэма Хамитова, торговля занимает третье место в доходах консолидированного бюджета Башкирии с семью процентами. На первом и втором месте – добыча полезных ископаемых и обрабатывающее производство. В валовом региональном продукте доля отрасли существенно выше – 16 процентов. В торговле работают 114 тысяч жителей Башкирии, это 13 процентов всего трудоспособного населения.

Глава республики отмечает, что в улучшении ситуации в сфере торговли важную роль сыграла программа по развитию торговли. В ходе заседания был рассмотрен проект новой программы, рассчитанной до 2025 года. В ней из бюджета для дальнейшего развития отрасли закладывается более 370 млн рублей.

- Важно добиться стабильного развития отрасли, повышения качества обслуживания, обеспечить население современными торговыми площадями, а главное – не допустить роста цен, особенно на основные продукты питания, - считает Рустэм Хамитов.