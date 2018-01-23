В Башкирии протестируют федеральный проект биржевой торговли зерном

Башкирия станет первым регионом России, в котором будет обкатан новый механизм.

Сегодня, 23 января, в Уфе состоялась конференция, посвященная организации биржевой торговли зерном, которая собрала представителей АПК со всей страны.

На мероприятии была обнародована информация о том, что Башкирия станет пилотным регионом для реализации проекта биржеввой торговли зерном. Об этом сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

В ближайшее время будет запущен учебный центр, деятельность которого будет направлена на повышение финансовой грамотности аграриев и, в частности, на популяризацию инструментов биржевой торговли.