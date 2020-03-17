Минпром России разоблачил фейк про медицинские маски
Информацию об этом распространило одно из информагентств.
Сегодня, 17 марта, министерство промышленности и торговли России опубликовало опровержение фейковой информации, которая накануне была опубликована агентством «Регнум». В данной информации речь шла о запрете ввоза в Россию тест-систем для диагностики коронавируса, а также импорта медицинских масок.
Уточним, что данная информация была подготовлена журналистами со слов директора Института проблем глобализации Михаила Делягина.
В федеральном минпроме заявили, что Михаил Делягин сознательно вводит россиян в заблуждение.
В заявлении ведомства также, что отечественные производители масок сейчас работают в режиме 24/7, изготавливая по полтора миллиона масок в сутки. Поликлиники и стационары масками уже должны быть полностью обеспечены, сейчас решается задача по поставке масок в аптечные сети.