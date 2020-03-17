Поединок между Ковалевым и Баррерой отменили из-за коронавируса

Организаторы решили полностью отменить боксерский вечер в населенном пункте Индио. Однако официального заявления на этот счет пока не поступало.

Сергей Ковалев является победителем 34 поединков. При этом 29 из них завершились нокаутом, один - вничью и четыре - поражением. В ноябре 2019 года Ковалев лишился титула чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) после поражения с нокаутов в поединке с Саулем Альваресом из Мексики.