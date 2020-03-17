В Эквадоре из-за коронавируса ввели режим чрезвычайного положения
17 марта, 16:41В миреФото: pixabay.com
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Глава Эквадора Ленин Морено заявил о начале действия режима чрезвычайного положения, а также комендантского часа в стране. Решение связано с распространением коронавируса.
Комендантский час устанавливается со вторника, 17 марта, с 21:00 до 05:00, информирует газета «Известия».
Кроме этого, после полуночи на 14 дней будет приостановлено движение междугороднего транспорта, а также перелетов внутри страны.
Морено также сообщил о введении ограничений для водителей. Три дня в неделю будет запрещено движение автомобилей, номера которых оканчиваются на ноль или четное число. В остальные дни ограничение будет действовать на остальные автомобили. Все эти меры не коснутся служебного и медицинского транспорта.
В Эквадоре на 17 марта зарегистрировано 58 случаев заболевания. Два человека скончались.
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