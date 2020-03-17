В Эквадоре из-за коронавируса ввели режим чрезвычайного положения

Кроме этого, после полуночи на 14 дней будет приостановлено движение междугороднего транспорта, а также перелетов внутри страны.

Морено также сообщил о введении ограничений для водителей. Три дня в неделю будет запрещено движение автомобилей, номера которых оканчиваются на ноль или четное число. В остальные дни ограничение будет действовать на остальные автомобили. Все эти меры не коснутся служебного и медицинского транспорта.