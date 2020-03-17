В Уфе из-за коронавируса массово скупают крупы и консервы, однако власти это отрицают

Как выяснилось, слухи, то и дело распространяемые в телеграм-каналах и вотсап-чатах о том, что люди стихийно скупают продукты питания, действительно родились не на пустой почве — даже в будние часы, в обеденное время в продуктовых магазинах и гипермаркетах столицы можно встретить очереди горожан, закупающих товары первой необходимости в 2 раза больше привычного.

Снимки, сделанные нашим фотографом в промежутке от 12 до 15.00 сегодня, 17 марта, тому подтверждение.

Магазин «Монетка» (ул. Гагарина, 48) — здесь чувствуется ажиотаж, в первую очередь, на крупы. Характерное фото — полка с овсянкой, гречкой, пшеном, геркулесом — полупустая.

В аптеке напротив нет ни масок, ни антисептиков. Впрочем, насчет первых можно не беспокоиться — едва ли они защитят от любого внешнего вируса, даже если менять маску в течение двух часов регулярно.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Магазин «Перекресток (ул. Королева, 14) — по словам продавцов, со вчерашнего дня здесь активно начали скупать гречку, ее практически не осталось.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Магазин «Магнит» (ул. Гагарина, 60) — сотрудники наблюдают рост запроса на гречку, муку, сахар, туалетную бумагу в течение последних 5 дней.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Гипермаркет «Окей» (ул. Жукова, 37) — здесь вовсю раскупают консервы, а также крупы и муку.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Артур Салимов.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Гипермаркет «Карусель» (ул. Жукова, 12) — комментировать ажиотаж нам отказались, но не заметить очередь и спрос на все ранее вышеперечисленное здесь трудно.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Похожая ситуация также наблюдается в гипермаркетах «Лента» по городу, а также в магазине «Сабантуй» в селе Зубово под Уфой, сетях «Байрам».

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Власти при этом наличие ажиотажа отрицают и советуют соблюдать привычные меры гигиены — чаще мыть руки, пить больше воды, избегать массовых мероприятий. Ну и, разумеется, ни в коем случае не поддаваться панике — глава республики Радий Хабиров ранее посетовал. что сейчас не прежние времена, когда можно было расстреливать паникеров, хотя и признал, что ситуация с коронавирусом, действительно, «непростая».

В опросе телеграм-канала Mkset (1200 подписчиков) мы предложили нашим читателям ответить на вопросы о том, что такое коронавирус и как они к нему относятся. Результаты оказались противоположными. Для 32% наших читателей это отвлечение от экономического кризиса, 29% - реальная угроза, 26% - лишняя паника.

Фото: Mkset.ru

По словам заместителя премьер-министра Башкирии Ильшата Фазрахманова, в республике уже создан штаб по мониторингу запасов продовольствия в городе и по региону в целом.

«С учетом повышенного спроса запасы достаточны. Полугодовой запас основных видов пищевой продукции у нас есть, ажиотажа никакого нет», — цитирует «Интерфакс» Ильшата Фазрахманова на агропромышленном форуме «Агрокомплекс» в Уфе во вторник.

Отметим, что на период сегодня, 17 марта, в Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализировали 6 детей, в Казахстане жителей Башкирии сняли с поезда из-за карантина, в Уфе закрыли поликлинику из-за пациентов, умолчавших о поездке за границу.