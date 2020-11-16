В Башкирии ежедневно штрафуют 200 человек за нарушения масочного режима

Могу констатировать, что ситуация улучшилась в общественных местах. Люди начали носить маски, сказал он.
Однако, несмотря на это, люди получают штрафы. Кроме того, Хабиров вночь зачитал «лист позора», куда вошли госучреждения Илишевского, Мечетлинского, Федоровского, Зилаирского и Бурзянского районов, не соблюдающие меры безопасности.
Напомним, в Башкирии ежедневно наблюдается прирост заболевших коронавирусом. Радий Хабиров отметил, что люди часто не могут дозвониться до медучреждений. В связи с этим был открыт ситуационный антиковидный центр.