В Башкирии ежедневно штрафуют 200 человек за нарушения масочного режима

В Башкирии ежедневно штрафуют 200 человек за нарушения масочного режима

Вчера, 11:23ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что ежедневно штрафуют по 200 человек из-за нарушения эпидемиологических требований в период коронавируса.

Могу констатировать, что ситуация улучшилась в общественных местах. Люди начали носить маски, сказал он.

Однако, несмотря на это, люди получают штрафы. Кроме того, Хабиров вночь зачитал «лист позора», куда вошли госучреждения Илишевского, Мечетлинского, Федоровского, Зилаирского и Бурзянского районов, не соблюдающие меры безопасности.

Напомним, в Башкирии ежедневно наблюдается прирост заболевших коронавирусом. Радий Хабиров отметил, что люди часто не могут дозвониться до медучреждений. В связи с этим был открыт ситуационный антиковидный центр.

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