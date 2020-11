За минувшие сутки от коронавируса умер ещё один житель Башкирии. Об этом рассказал министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

Всего в республике зарегистрировано 68 летальных исходов от Covid-19. За минувшие сутки подтверждено 116 новых случаев заболевания. 32 человека находятся в тяжёлом состоянии и ещё шесть пацеинтов подключены к аппарату ИВЛ. Напомним, вчера Минздрав сообщил о 67-м погибшем от коронавируса. Скончался 94-летний житель Альшеевского района.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter