В Башкирии выявлено 116 случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 116 человек. Стационарное лечение проходят 318 пациентов. Из них в тяжёлом состоянии пребывают 32 человека и шесть подключены к аппарату ИВЛ. На сегодняшний день из медучреждений выписано заболевших 90%