В Башкирии выявлено 116 случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 116 человек. Стационарное лечение проходят 318 пациентов. Из них в тяжёлом состоянии пребывают 32 человека и шесть подключены к аппарату ИВЛ. На сегодняшний день из медучреждений выписано заболевших 90%
В республике от коронавируса скончался ещё один человек. Всего зарегистрировано 68 летальных исходов.
Напомним, вчера количество заражённых коронавирусом составило 118. Кроме того, стало известно о смертельном случае. От Covid-19 скончался 94-летний мужчина.