В Башкирии выявлено 116 случаев заболевания коронавирусом

В Башкирии выявлено 116 случаев заболевания коронавирусом

Вчера, 10:11ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Об эпидемиологической обстановке в Башкирии доложил министр здравоохранения Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики.

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 116 человек. Стационарное лечение проходят 318 пациентов. Из них в тяжёлом состоянии пребывают 32 человека и шесть подключены к аппарату ИВЛ. На сегодняшний день из медучреждений выписано заболевших 90%

В республике от коронавируса скончался ещё один человек. Всего зарегистрировано 68 летальных исходов.

Напомним, вчера количество заражённых коронавирусом составило 118. Кроме того, стало известно о смертельном случае. От Covid-19 скончался 94-летний мужчина.

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