Проведение Апимондии перенесли с 2021 года на 2022 год. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

Мероприятие планировалось провести в сентябре 2021 года в Уфе. Однако 11 ноября в дистанционном форме прошло совещание исполнительного комитета 47-го Конгресса Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия», где приняли решение перенести её проведение на 2022 год. Напомним, Апимондия — Всемирная федерация пчеловодческих ассоциаций. Конференция проходит раз в два года в крупнейший городах мира.

