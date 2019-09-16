В Башкирии предупредили о проведении спецоперации ГИБДД

Уточняется, что за неуплату штрафа в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу, виновному лицу штраф назначается уже в двойном размере от суммы неоплаченного штрафа либо арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50 часов.