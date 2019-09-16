В Башкирии предупредили о проведении спецоперации ГИБДД

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В дорожной полиции региона сообщили, что сегодня, 16 сентября стартовала профилактическая операция «Должник».
Сотрудники госавтоинспекции будут массово проверять водителей на наличие имеющихся задолженностей.
«Основная цель - напомнить нарушителям о необходимости своевременно оплачивать наложенные штрафы», – отметили в пресс-службе.
Уточняется, что за неуплату штрафа в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу, виновному лицу штраф назначается уже в двойном размере от суммы неоплаченного штрафа либо арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50 часов.
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