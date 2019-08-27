В уфимском Арт-квадрате будут проходить регулярные полицейские рейды
Поводом послужила жалоба местных жителей на распитие спиртного отдыхающими.
Первый такой рейд сотрудников полиции, Центра общественной безопасности Уфы, а также добровольной народной дружины уже состоялось. Правоохранители сообщают, что подобные рейды станут регулярными.
Культурный центр Арт-квадрат в центре Уфы стал популярным местом отдыха и встреч уфимцев. Однако жители домов вокруг жалуются, что здесь случаются ночные посиделки с распитием алкоголя.
В первый же день участники рейда заметили мужчину, который распивал пиво. На него был составлен административный протокол.
Пресс-служба МВД по РБ отмечает, что главная задача патруля не столько выявить нарушение общественного порядка, столько напомнить гражданам о правилах поведения в общественных местах.
Всего за первый день участники рейда провели порядка 50 профилактических бесед.