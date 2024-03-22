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Погоня ГИБДД

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2024
В Уфе пьяный мужчина, находящийся в розыске, пытался скрыться от сотрудников ГИБДД
22 марта, 06:52
За школьником на квадроцикле гонялись полицейские в Башкирии
В башкирском городе Октябрьский школьник на квадроцикле устроил погоню с сотрудниками ГИБДД. Об этом стало известно порталу «ЮТВ».
20 марта, 14:36
2023
Необычная погоня полиции попала на камеры в Уфе
23 ноября 2023, 10:21
В Башкирии погибло 69 человек
17 ноября 2023, 12:12
Погоню с полицейскими на угнанном автомобиле устроил 16-летний парень из Башкирии
Инцидент произошел ночью 24 октября в Белорецком районе.
29 октября 2023, 07:57
Дорога ярости: подросток-мотоциклист напал с огнетушителем на машину ДПС в Башкирии
28 августа 2023, 18:19
В Башкирии погоня за пьяным водителем завершилась стрельбой
Погоня происходила на дороге Мелеуз-Нугуш, сообщает пресс-служба МВД РБ.
21 июля 2023, 03:30
В Уфе нетрезвый водитель с подложными госномерами ехал со скоростью 225 км/ч
В выдыхаемом воздухе мужчины, 35-летнего жителя Оренбургской области, алкотестер выявил 0,654 мг/л этилового спирта, сообщили в ГИБДД по РБ
3 июля 2023, 15:07
2020
«Употреблял в перерыве». В Башкирии задержали пьяного водителя автобуса
Накануне вечером в Баймаке сотрудники ГАИ поймали пьяного водителя автобуса Mercedes Sprinter. Мужчина признался, что употреблял алкоголь в перерыве. Об этом рассказал глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.
10 декабря 2020, 08:23
В Башкирии в ГИБДД предупредили о новом рейде на дорогах
18 августа 2020, 08:08
В Уфе ГИБДД начали очередную спецоперацию
11 августа 2020, 05:32
На дорогах Башкирии были сбиты насмерть две женщины
В ГИБДД предоставили информацию о сбитых насмерть за минувшие сутки.
21 июля 2020, 06:27
В ГИБДД по Башкирии произошли кадровые перестановки
14 июля 2020, 08:34
Глава ГИБДД Башкирии прокомментировал давку в экзаменационном отделе
14 июля 2020, 07:58
В столице Башкирии начались рейды ГИБДД по выявлению должников
10 июля 2020, 05:07
В ГИБДД по Башкирии сообщили подробности гибели 15-летней девочки
Пьяный таксист на «Рено Логан» сбил, как выяснилось, четверых детей.
17 июня 2020, 05:36
В Башкирии под колесами погибла 66-летняя женщина
В ГИБДД по Башкирии сообщили о смертельной аварии, в которой погибла женщина.
9 июня 2020, 04:45
Глава ГИБДД Башкирии сообщил о начале нового спецрейда на дорогах
19 мая 2020, 08:21
В Башкирии в ДТП погибли двое молодых мужчин
За прошедшие сутки в Башкирии произошли две смертельные аварии.
13 мая 2020, 07:35
В ГИБДД Башкирии сообщили работают ли камеры и можно ли ездить в другие регионы
29 апреля 2020, 11:31

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