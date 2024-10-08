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Рейд

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2024
Козлов не пустили в Башкирию
8 октября, 10:00
В Уфе проходят сплошные проверки автобусов
26 сентября, 05:15
«Оборотня в погонах» из Башкирии отпустили домой
13 сентября, 12:49
Чебуреки вне закона нашли в Уфе
13 августа, 16:55
Гаишник читает стихи пьяным водителям в Башкирии
Ужасающие итоги профилактического рейда разбудили музу, сообщает руководитель ГАИ Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.
15 июля, 07:18
Уфимцы атаковали соцсети мэра после утреннего селфи
7 мая, 04:37
Известно, когда в Уфе пройдут профилактические рейды ГИБДД
3 мая, 09:44
В Башкирии будут ловить нарушителей
Госавтоинспекция сообщила о начале рейдов по Башкирии. Главной целью ставят недопущение ДТП в выходные дни.
19 апреля, 14:36
В Башкирии госавтоинспекторы будут массово останавливать водителей
Подробности сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
22 февраля, 04:40
Массовые проверки водителей пройдут на дорогах Уфы в эти выходные
Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
20 января, 05:22
2023
В ГИБДД Уфы сделали важное заявление для водителей
Об этом сообщает пресс-служба Госатоинспекции.
16 декабря 2023, 07:15
2021
В Башкирии снова пройдут массовые рейды ГИБДД
29 января 2021, 15:20
Глава ГИБДД Башкирии предупредил о рейдах на дорогах республики
22 января 2021, 08:41
2020
В Уфе ГИБДД начали очередную спецоперацию
11 августа 2020, 05:32
Глава ГИБДД предупредил о рейдах в выходные
7 августа 2020, 12:04
В Башкирии пройдет рейд ГИБДД
27 июля 2020, 06:11
В Уфе массово проверяют водителей сотрудники ГИБДД
31 января 2020, 05:06
2019
В ГИБДД Уфы проверяют водителей на дорогах
28 ноября 2019, 06:47
В Уфе проходят массовые проверки водителей
15 ноября 2019, 06:18
В Уфе проходят массовые рейды ГИБДД
4 октября 2019, 05:25

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