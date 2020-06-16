Власти Уфы сообщили, когда закончат строительство кинотеатра под открытым небом

По информации пресс-службы муниципалитета, автокинотеатр рассчитан на 54 машины, Планируется, что парковочные места будут расположены веером. Фильмы покажут на большом светодиодном экране, звук будет транслироваться в аудиосистему автомобиля. Для зрителей будет предусмотрен также и фудкорт с выбором еды и напитков.

В пресс-службе отметили, что к настоящему моменту подготовлена площадка под установке экрана, ход работ проверил мэр города Ульфат Мустафин. Планируется, что работа по строительству завершится в начале июля этого года. О начале работы кинотеатра пока что не сообщается.