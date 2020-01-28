Старейший кинотеатр Уфы станет детской музыкальной школой
После капитального ремонта в здании бывшего кинотеатра «Победа» откроется детская музыкальная школа №5.
Соответствующая информация размещена на официальном сайте госзакупок. Реставрационными работами займется компания МУП ИСК Уфы. Им предстоит провести здесь целый комплекс строительных работ, которые будут проведены за счет внебюджетных средств.
Напомним, что еще в 1976 году здание признали памятником архитектуры. Поэтому перед началом капитального ремонта здесь будет проведена государственная историко-культурная экспертиза. Научно-проектная документация объекта культурного наследия уже оценена заказчиком в 1,4 млн рублей. Полную стоимость капитального ремонта еще предстоит выяснить, но ранее озвучивалась сумма в 50 млн рублей.
Также напомним, что в январе 2019 года в мэрии Уфы решили построить в здании школу восточных единоборств. Тогда уфимцы создали петицию в защиту кинотеатра «Победа».
Кинотеатр, построенный еще в 1946 году, закрылся в 2017 году из-за долгов собственника Константина Воронцова. Покупателей и инвесторов на здание стоимостью 60 млн рублей, так и не нашлось, Ранее планировалось передать здание спортивной школе. Уфимцы однако решение мэрии не поддерживали и создали петицию с требованием сохранить достояние города в первозданном виде.