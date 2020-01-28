Старейший кинотеатр Уфы станет детской музыкальной школой

Соответствующая информация размещена на официальном сайте госзакупок. Реставрационными работами займется компания МУП ИСК Уфы. Им предстоит провести здесь целый комплекс строительных работ, которые будут проведены за счет внебюджетных средств.

Напомним, что еще в 1976 году здание признали памятником архитектуры. Поэтому перед началом капитального ремонта здесь будет проведена государственная историко-культурная экспертиза. Научно-проектная документация объекта культурного наследия уже оценена заказчиком в 1,4 млн рублей. Полную стоимость капитального ремонта еще предстоит выяснить, но ранее озвучивалась сумма в 50 млн рублей.

Также напомним, что в январе 2019 года в мэрии Уфы решили построить в здании школу восточных единоборств. Тогда уфимцы создали петицию в защиту кинотеатра «Победа».