В Уфе заработает долгожданный автокинотеатр под открытым небом
Сегодня, 10:28ГородТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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Власти Уфы решили компенсировать закрытые кинотеатры возможностью просмотра фильмов под открытым небом.
В Уфе решено открыть автокинотеатр на территории парка имени Гафури. Об этом сообщили в администрации города.
По словам вице-мэра Алины Сулеймановой, в качестве площадки для автокинотеатра выбрана территория парка имени Гафури со стороны улицы Зорге. Туда можно будет приехать на автомобиле и посмотреть фильм на большом экране.
Площадка будет рассчитана на 54 автомобиля.
- Это наш ответ COVID-19. Уфимское лето все равно состоится! И пати разные. Скоро открытие, — сообщила Алина Сулейманова в соцсетях.
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