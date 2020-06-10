В Уфе заработает долгожданный автокинотеатр под открытым небом

В Уфе решено открыть автокинотеатр на территории парка имени Гафури. Об этом сообщили в администрации города.

По словам вице-мэра Алины Сулеймановой, в качестве площадки для автокинотеатра выбрана территория парка имени Гафури со стороны улицы Зорге. Туда можно будет приехать на автомобиле и посмотреть фильм на большом экране.

Площадка будет рассчитана на 54 автомобиля.