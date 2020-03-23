Кассы российских кинотеатров показали падение сборов

За период с 19 марта по 22 марта сборы 20 наиболее популярных в отечественном кинопрокате фильмов собрали, в общем, 222,3 млн рублей. Неделей ранее, за аналогичный промежуток с четверга по воскресенье, сборы превысили 550 млн рублей, сообщает rns.online.

По словам руководителя Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, такого падения сборов он не помнит с 90-х годов прошлого века.

Аналитики отмечают, что наиболее популярным в российском прокате стал фильм «Тролли. Мировой тур». За уик-энд его сборы составили почти 89 млн рублей. На позапрошлой неделе лидером проката был боевик «Бландшот» с Вином Дизелем. Он собрал 172 млн рублей.