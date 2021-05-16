В Башкирии показали, как спасают стадион, который покрылся плесенью до открытия

В Башкирии показали, как спасают стадион, который покрылся плесенью до открытия
В Башкирии показали, как спасают стадион, который покрылся плесенью до открытия
Сегодня, 11:23ОбществоТатьяна МайороваФото: glavarb.ru
Главе Башкирии Радию Хабирову показали, как идет строительства многострадального стадиона «Труд» в Баймакском районе.

Накануне, 15 мая, Радий Хабиров в ходе рабочей поездки в Баймакский район лично проинспектировал ход строительства стадиона «Труд», который ранее он сам назвал примером человеческой безалаберности.

Напомним, стадион «Труд» возводился с 2013 года, в этот процесс было вложено порядка 100 млн рублей, которые фактически были потрачены впустую. Как показала проверка КСП РБ, при стриотельстве были использованы не те стройматериалы, не те технологии и т. д.

В итоге стены покрылись грибком. Эксперты, привлеченные для оценки масштабов бесхозяйственности, пришли к выводу, что стадион спасти нельзя. Проще снести и построить новый.

Работы на стадионе были возобновлены осенью прошлого года. Радию Хабирову рассказали, что сейчас уже разобран навес из поликарбоната, выполнены новая кровля из профнастила, внутренняя отделка стен, потолков и перегородок, система отопления, ведется монтаж электроосвещения, ремонтируются трибуны и прочие помещения.

Приобретается новый спортивный инвентарь в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

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Антикоррупция
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