В Башкирии показали, как спасают стадион, который покрылся плесенью до открытия

Напомним, стадион «Труд» возводился с 2013 года, в этот процесс было вложено порядка 100 млн рублей, которые фактически были потрачены впустую. Как показала проверка КСП РБ, при стриотельстве были использованы не те стройматериалы, не те технологии и т. д.