Уфимец раскритиковал проект будущего стадиона в столице Башкирии

Уфимец раскритиковал проект будущего стадиона в столице Башкирии

25 февраля , 15:14ОбществоАнна КононоваФото: Артур Салимов/Mkset.ru
Житель Уфы Н. Бартель в электронной приемной госорганов Башкирии высказал свое мнение по поводу строительства стадиона в Затоне.

Уфимец отметил, что стадион — достояние и визитная карточка, где, кроме того, проводятся экскурсии для приезжих.

Что же получится у нас? Снова небольшой стадион на 15000 человек, где даже большой концерт не провести, пишет уфимец.

Его не устроило и расположение будущего спортивного объекта. Уфимец считает, что стадион может быстро окупиться за счет рекламных площадей. Однако, по его мнению, их увидят только жители Затона и близлежащих деревень.

Понимаю, сейчас не лучшее время, чтобы раскидываться деньгами. Но ведь это коммерческий объект, который может быть прибыльным, считает Н. Бартель.

Уфимец предложил властям свою помощь в поиске инвесторов и подходящего места для нового стадиона.

Напомним, в 2019 году в Уфе показали дизайн нового футбольного стадиона. Сообщалось, что объект вместит в себя 20 тысяч человек. Появится он по дороге в Затон, сразу после моста через реку Белая. Предлагался также второй вариант размещения — вблизи ТРЦ «Мега». В этом же году тогда ещё врио главы Башкирии Радий Хабиров решил отложить строительство объекта из-за нехватки средств.

Осенью прошлого года Хабиров обсудил строительство и помощь в финансировании стадиона в в столице Башкирии. Планируется, что объект будет единственным в республике для круглогодичного проведения как спортивных, так и культурных мероприятий. Вице-президент банка ВТБ Юрий Молчанов и председатель совета директоров турецкой компании «Лимак Холдинг» Нихат Оздемир предложили финансовую поддержку в виде кредитов на выгодных условиях.

Во время ежегодного послания Госсобранию Башкирии Хабиров заявил о строительстве стадиона к 450-летию Уфы.

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