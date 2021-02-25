Уфимец раскритиковал проект будущего стадиона в столице Башкирии

Напомним, в 2019 году в Уфе показали дизайн нового футбольного стадиона. Сообщалось, что объект вместит в себя 20 тысяч человек. Появится он по дороге в Затон, сразу после моста через реку Белая. Предлагался также второй вариант размещения — вблизи ТРЦ «Мега». В этом же году тогда ещё врио главы Башкирии Радий Хабиров решил отложить строительство объекта из-за нехватки средств.