В Пермском крае возведут два многофункциональных спортивных стадиона

В Пермском крае намерены возвести два многофункциональных спортивных стадиона. Там будут футбольные поля, хоккейные площадки и зоны, где можно будет заниматься легкой атлетикой.

Как сообщает properm.ru, на их оснащение федеральный бюджет выделит 40 миллионов рублей. Резиновое покрытие хоккейной коробки позволит летом играть на ней в баскетбол и волейбол. Каждый комплекс будет оборудован сборно-разборной трибуной, вмещающей 100 зрителей. Под ней построят помещения, где будет храниться спортивный инвентарь. Деньги на оснащение стадионов выделят по программе, предусмотренной национальным проектом «Демография». Где конкретно на территории региона появятся комплексы, покажут результаты конкурса. Его победители обязаны за свой счет подготовить земельные участки под строительство комплексов и смонтировать спортивное оборудование. Власти надеются, что комплексы станут местными центрами притяжения жителей. Там будут проходить состязания по легкой атлетике и игровым видам спорта.

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