В ГИБДД по Башкирии пройдет еще один рейд в весенние каникулы

В ведомстве уточняют, что мероприятия будут носить профилактический характер. Сотрудники ГИБДД все это время будут напоминать о правилах дорожного движения детям и взрослым.

Во время рейдов в школах и на специальных площадках пройдут тематические занятия. В общении с родителями, детьми и педагогами планируется рассказывать об аварийности, показывать фильмы.