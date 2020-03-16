В ГИБДД по Башкирии пройдет еще один рейд в весенние каникулы
16 марта, 13:58ОбществоАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по Уфе
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В столичной госавтоинспекции будут проводить проверки с 16 марта по 10 апреля .
В ведомстве уточняют, что мероприятия будут носить профилактический характер. Сотрудники ГИБДД все это время будут напоминать о правилах дорожного движения детям и взрослым.
Во время рейдов в школах и на специальных площадках пройдут тематические занятия. В общении с родителями, детьми и педагогами планируется рассказывать об аварийности, показывать фильмы.
Также в этот период в планах усилить работу сотрудников госавтоинспекции в отношении водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения и неправильно перевозят детей в салоне.
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