ГИБДД не дремлет: на трассах в Башкирии проходят массовые проверки водителей
7 марта, 15:03ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Предупреждение опубликовал начальник регионального управления ГИБДД.
Сегодня, 7 марта, на дорогах регионального и федерального значения в Башкирии силами инспекторов ГИБДД проходят массовые проверки водителей.
Как сообщил в своем блоге начальник Управления ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов, его сотрудники должны останавливать и проверять водителей на предмет трезвого вождения и пресекать нарушения правил дорожного движения.
Динар Гильмутдинов также уточнил, что проверки связаны. Помимо всего, прочего, еще и с вероятным осложнением дорожной ситуации в канун праздника и продолжительного уик-энда.
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