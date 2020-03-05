Начальник районного ГИБДД в Башкирии подозревается в крупной взятке

В следственном комитете передали, что в Иглинском районе 41-летнего начальника отделения ГИБДД в Иглинском районе подозревают в получении взятки в значительном размере ( ч. 1 ст. 290 УК РФ).

Следователи считают, что подозреваемый в августе и сентябре 2019 года дважды получал деньги на общую сумму в 22 тысячи рублей от предпринимателя, который оказывает услуги по хранению транспорта на специализированной стоянке. Сотрудник госавтоинспекции требовал с бизнесмена деньги за то, чтобы не мешать ставить машины на автостоянку.