Начальник районного ГИБДД в Башкирии подозревается в крупной взятке
5 марта, 16:41ОбществоАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
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Мужчина требовал с предпринимателя деньги, чтобы тот мог без препятствий ставить автомобили на стоянку.
В следственном комитете передали, что в Иглинском районе 41-летнего начальника отделения ГИБДД в Иглинском районе подозревают в получении взятки в значительном размере ( ч. 1 ст. 290 УК РФ).
Следователи считают, что подозреваемый в августе и сентябре 2019 года дважды получал деньги на общую сумму в 22 тысячи рублей от предпринимателя, который оказывает услуги по хранению транспорта на специализированной стоянке. Сотрудник госавтоинспекции требовал с бизнесмена деньги за то, чтобы не мешать ставить машины на автостоянку.
В настоящий момент расследование преступления пока что продолжается.
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