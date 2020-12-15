Спикер Курултая Башкирии попросил ускорить лицензирование частных пансионатов

Причины трагедии установит следствие, но уже очевидно, что она произошла в результате несоблюдения элементарных норм безопасности. Помещение не приспособлено для круглосуточного пребывания людей, тем более для пожилых. Про разрешительные документы и говорить нечего, сказал Константин Толкачев.