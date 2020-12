Спикер Курултая Башкирии попросил ускорить лицензирование частных пансионатов

После сегодняшнего пожара в частном пансионате Абзелиловского района, который унёс жизни 11 человек, председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев предложил скорее внести изменения в законодательство о лицензировании деятельности подобных учреждений.

Причины трагедии установит следствие, но уже очевидно, что она произошла в результате несоблюдения элементарных норм безопасности. Помещение не приспособлено для круглосуточного пребывания людей, тем более для пожилых. Про разрешительные документы и говорить нечего, сказал Константин Толкачев. Он также напомнил историю вокруг частного пансионата для престарелых «Моя семья», где не оказывался должный уход постояльцам. Тогда парламент Башкирии предложил на уровне страны ввести лицензирование частных соцучреждений. Поправки были направлены в Совет законодателей при Федеральном Собрании. Пока большинство пансионатов для пожилых людей не входят в официальный реестр поставщиков социальных услуг. Их деятельность остаётся в «тени», а известно о них становится только после происшествия. Введение лицензирования позволит упорядочить работу таких организаций, наладить должный контроль и защитить права граждан. Необходимо как можно скорее внести изменения в законодательство. Государство должно взять ситуацию под контроль, подытожил спикер парламента. Напомним, сегодня ночью произошла страшная трагедия в частном пансионате в Абзелиловском районе. Из горящего здания не смогли выбраться 11 человек. Спастись удалось только пятерым — трем постояльцам, сотруднице и дочери хозяйки дома престарелых. Глава Башкирии Радий Хабиров на месте провел оперативный штаб и поручил организовать похороны, оказать материальную поддержку семьям погибших, а также помочь выжившим.

