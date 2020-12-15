«Шансов на спасение не было». Очевидцы рассказали о пожаре с 11 погибшими в Башкирии

По словам женщины, своему братишке она сказала идти будить людей и кричать во весь голос. Местные жители помогали тушить пожар в доме престарелых, однако всех спасти не удалось. Они сообщили, что у постояльцев не было шансов спастись, так как в пансионате все лежачие и больные.