«Шансов на спасение не было». Очевидцы рассказали о пожаре с 11 погибшими в Башкирии

«Шансов на спасение не было». Очевидцы рассказали о пожаре с 11 погибшими в Башкирии

Вчера, 11:35ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Telegram-канал «Mash» опубликовал видео, на котором жители села Ишбулово рассказали о случившемся. По их словам, шансов на спасение у постояльцев дома престарелых не было.

По словам женщины, своему братишке она сказала идти будить людей и кричать во весь голос. Местные жители помогали тушить пожар в доме престарелых, однако всех спасти не удалось. Они сообщили, что у постояльцев не было шансов спастись, так как в пансионате все лежачие и больные.

Как передает Mash, о существовании частного дома престарелых не знали даже в местном Минсоцзащиты.

Video:Telegram-канал "Mash"

Напомним, в Абзелиловском районе организован оперштаб, который возглавит глава Башкирии Радий Хабиров. МЧС позже сообщил, что из пожара удалось выбраться троим мужчинам и женщине, которая была сиделкой в этом учреждении.

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