На Башкирию движется антициклон с морозами до минус 25 градусов

На Башкирию движется антициклон с морозами до минус 25 градусов

Вчера, 16:25ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Резкое похолодание на территории Башкирии ожидается уже в начале будущей недели.

По прогнозам специалистов Башгидромета, уже завтра, 16 ноября, в ярде районов Башкирии в ночное время температура воздуха в ночное время может опуститься до -25 градусов.

Преимущественно ночью по территории республики ожидается от минус 15 до минус 20 градусов мороза.

В дневное время станет несколько теплее – от минус 8 до минус 13 градусов.

Синоптики объясняют такие перемены погоды надвигающимся на Башкирию антициклоном.

В следующие дни характер погоды существенно не изменится, но к концу будущей недели вновь возможно небольшое потепление.

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