На Башкирию движется антициклон с морозами до минус 25 градусов

Резкое похолодание на территории Башкирии ожидается уже в начале будущей недели.

По прогнозам специалистов Башгидромета, уже завтра, 16 ноября, в ярде районов Башкирии в ночное время температура воздуха в ночное время может опуститься до -25 градусов. Преимущественно ночью по территории республики ожидается от минус 15 до минус 20 градусов мороза. В дневное время станет несколько теплее – от минус 8 до минус 13 градусов. Синоптики объясняют такие перемены погоды надвигающимся на Башкирию антициклоном. В следующие дни характер погоды существенно не изменится, но к концу будущей недели вновь возможно небольшое потепление.

