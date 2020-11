В Башкирии синоптики обещают резкое понижение температуры. Сегодня, 12 ноября, выпадет небольшой снег, на дорогах следует быть осторожными с накатами и гололедицей. Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснениях до -14°, днем -1,-6°.

В пятницу погода существенно не изменится. Днем ожидается небольшой снег, а вот к ночи поднимется сильный ветер. Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснениях до -14°, днем -2,-7°. Субботняя ночь станет самой морозной за последнее время. Температура воздуха опустится до -20 градусов. Снега выпадет также не много, но ситуацию усугубит северный ветер. Днем температура будет держаться на уровне -7,-12°.

