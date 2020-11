Синоптики Башгидрометцентра составили прогноз на ближайшие три дня. Самая теплая погода ожидается сегодня – 13 ноября. По республике пройдет небольшой снег. Ветер северный, порывистый. Температура воздуха ночью -3,-8 градусов, при прояснениях до -13°, днем -2,-7°.

В выходные ударят настоящие морозы. Так, в субботу, ночью температура воздуха опустится до -20 градусов. Днем будет чуть теплее, продержится на уровне -6,-11 градусов. В воскресенье температура понизится до рекордного показателя. День пройдет без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -13,-18, местами -20,-25 градусов, днем -8,-13 градусов.

