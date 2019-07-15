После ДТП на трассе в Башкирии семьям погибших рабочих дадут компенсации

Сегодня, 15 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования семьям погибших в жутком ДТП в Стерлитамакском районе Башкирии и поручил и.о вице-премьера Раифу Абдрахимову проконтролировать вопрос оказания помощи семьям дорожных рабочих, ставших жертвами грузовика.

- Переговорите, чтобы родственникам компенсации и все, что положено, выдали, поддержали их, — обратился Радий Хабиров к Раифу Абдрахимову.

Кроме того, Радий Хабиров выразил соболезнования родственникам погибших.