После ДТП на трассе в Башкирии семьям погибших рабочих дадут компенсации
Такое поручение было дано на оперативном совещании правительства.
Сегодня, 15 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования семьям погибших в жутком ДТП в Стерлитамакском районе Башкирии и поручил и.о вице-премьера Раифу Абдрахимову проконтролировать вопрос оказания помощи семьям дорожных рабочих, ставших жертвами грузовика.
- Переговорите, чтобы родственникам компенсации и все, что положено, выдали, поддержали их, — обратился Радий Хабиров к Раифу Абдрахимову.
Кроме того, Радий Хабиров выразил соболезнования родственникам погибших.
Напомним, несчастье произошло в субботу, 13 июля, на 112-м километре автодороги Уфа-Оренбург. По уточненным данным, грузовик с цистерной на скорости врезался в стоявший микроавтобус УАЗ. В результате пострадали семь человек: четверо погибли и трое получили травмы.