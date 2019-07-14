В Башкирии грузовик налетел на микроавтобус: четверо погибли, трое пострадали

Как сообщает главный Госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге, на 112 км автодороги Уфа-Оренбург 54-летний местный житель за рулем грузовика «Volvo» с цистерной наехал на стоявший микроавтобус УАЗ. В момент столкновения водитель микроавтобуса и двое рабочих находились в салоне автомобиля, трое осуществляли погрузку дорожного инвентаря.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и три пешехода скончались на месте аварии, водитель грузовика и двое пассажиров УАЗа получили травмы.