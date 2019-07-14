В Башкирии грузовик налетел на микроавтобус: четверо погибли, трое пострадали
14 июля, 15:46ПроисшествияАндрей КоролевФото: gibdd102.ru
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Авария произошла днем 13 июля в Стерлитамакском районе республики.
Как сообщает главный Госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге, на 112 км автодороги Уфа-Оренбург 54-летний местный житель за рулем грузовика «Volvo» с цистерной наехал на стоявший микроавтобус УАЗ. В момент столкновения водитель микроавтобуса и двое рабочих находились в салоне автомобиля, трое осуществляли погрузку дорожного инвентаря.
В результате ДТП водитель микроавтобуса и три пешехода скончались на месте аварии, водитель грузовика и двое пассажиров УАЗа получили травмы.
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Всего 13 июля текущего года на дорогах Башкирии зарегистрировано 12 ДТП, в которых погибло 8 человек и 13 получили травмы. За сутки выявлено более 2200 нарушений ПДД, задержаны 50 водителей в пьяном состоянии.
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