Радий Хабиров выразил соболезнования близким погибших в ДТП в Башкирии

Сегодня, 15 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии первой темой для обсуждения стало крупное ДТП, происшедшее на трассе Уфа – Инзер – Белорецк в Архангельском районе республики.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования близким шестерых погибших в автокатастрофе и дал поручения оказать всю необходимую помощь их семьям, а также пострадавшим людям, если нужно будет организовать их переезд домой или к родственникам.

Напомним, там погибли 6 человек, 14 получили травмы различной степени тяжести. Всего в автобусе было 39 пассажиров. В салоне ехали, в том числе, туристы после сплава.