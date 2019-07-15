Радий Хабиров выразил соболезнования близким погибших в ДТП в Башкирии
Руководитель республики дал поручения держать ситуацию на контроль и оказать всю необходимую помощь пострадавшим и близким погибших.
Сегодня, 15 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии первой темой для обсуждения стало крупное ДТП, происшедшее на трассе Уфа – Инзер – Белорецк в Архангельском районе республики.
Врио главы Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования близким шестерых погибших в автокатастрофе и дал поручения оказать всю необходимую помощь их семьям, а также пострадавшим людям, если нужно будет организовать их переезд домой или к родственникам.
Напомним, там погибли 6 человек, 14 получили травмы различной степени тяжести. Всего в автобусе было 39 пассажиров. В салоне ехали, в том числе, туристы после сплава.
Расследование ДТП продолжается. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации ТС, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, а также ч3. Ст. 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.