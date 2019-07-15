«Просто волосы дыбом»: водитель автобуса в крупном ДТП в Башкирии имел 18 нарушений
Состояние дороги, по мнению специалистов, вряд ли сыграло свою роль в аварии.
Сегодня, 15 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил предварительные итоги анализа причин ДТП.
Напомним, автобус «King LongXMQ» по неизвестной пока причине съехал в кювет и перевернулся. Погибли на месте ДТП шесть человек и 14 получили различные травмы. Всего в автобусе было 39 пассажиров. Возбуждено уголовное дело.
— На что я хотел бы обратить внимание: автобус иностранного производства, явно не «Мерседес». Первый осмотр показал, что практически все кресла повылетали. Пассажиры, к сожалению, были не пристегнутые ремнями безопасности, — отметил Радий Хабиров. — И очередной факт, от которого просто волосы дыбом: водитель автобуса из Набережных Челнов 18 раз привлекался к административной ответственности в основном за нарушение скоростного режима. Вот такие люди ездят, вот чем это заканчивается. Я полагаю, что наши коллеги в Татарстане с этим вопросом разберутся.
Что касается дороги, то, по словам Радия Хабирова, в месте аварии дорога идеальная, как и разметка.
— Просто на пустом месте, на прямом участке хорошей дороги произошло ДТП. Да, были сложные погодные условия, ливень, но для того и мозги у человека есть, чтобы в ливень не гонять, — подчеркнул Радий Хабиров.