Пострадавшего в крупном ДТП в Башкирии прооперировали, состояние стабильно тяжелое

Сегодня, 15 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии ио министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал подробности оказания медицинской помощи пострадавшим в автокатастрофе в Башкирии.

По его словам, по состоянию на 10 часов утра тела шести погибших в ДТП доставлены в Бюро судмедэкспертизы в Уфу, где будут проведены необходимые исследования, после чего их выдадут родственникам.

Спасением пострадавших занимались 14 бригад скорой помощи, включая три борта санавиации и одну бригаду психиатрической помощи. Большинство жертв аварии первоначально были доставлены в Архангельскую и Караидельскую ЦРБ, а позднее эвакуированы в больницы Уфы - 21-ую, 22-ую и РДКБ. Пациентам, которые получили легкие травмы, помощь была оказана на месте, затем их поместили в пункт временного размещения.

Пострадавший, имевший самые тяжкие травмы, прооперирован. У мужчины сочетанная травма головы, конечностей и таза: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, множественные рваные и ушибленные травмы тела и конечностей, перелом костей таза со смещением. После операции ему наложили аппарат внешней костной фиксации. Состояние пациента стабильно тяжелое.

Остальные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Бал проведен консилиум по поводу продолжения лечебных мероприятий.

- Всё под контролем, - заверил Максим Забелин.

Наши медики поддерживают связь с Минздравом Татарстана и федеральным главком.

Восемь пациентов из уфимских больниц забрали родственники, приехавшие из Набережных Челнов. В их числе - один ребенок.

Напомним, ЧП произошло вчера примерно в 10 часов вечера. В салоне автобуса было 39 пассажиров, включая туристов, возвращавшихся со сплава. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.