Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкирии с праздником Ураза-байрам
Сегодня отмечается один из главных мусульманских праздников.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов поздравил жителей республики с завершением священного месяца Рамадан и наступлением одного из главных мусульманских праздников Ураза-байрам.
В этот день, который также знаменует окончание строго поста, родные и близкие собираются за праздничным столом, поздравляют друг друга, дарят подарки. Традиционно особенное внимание уделяется самым младшим членам семьи.
Глава Башкирии отметил, что сегодня мусульманское духовенство Башкирии активно участвует в общественной жизни республики, в частности, в реализации важных благотворительных проектов, социальных и просветительских программ.
- Уверен, что и в дальнейшем традиционные конфессии республики будут направлять усилия на поддержание мира и согласия в нашей многонациональной и многоконфессиональной республике, – сказал Рустэм Хамитов.