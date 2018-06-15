Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкирии с праздником Ураза-байрам

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поздравил жителей республики с завершением священного месяца Рамадан и наступлением одного из главных мусульманских праздников Ураза-байрам.

В этот день, который также знаменует окончание строго поста, родные и близкие собираются за праздничным столом, поздравляют друг друга, дарят подарки. Традиционно особенное внимание уделяется самым младшим членам семьи.

Глава Башкирии отметил, что сегодня мусульманское духовенство Башкирии активно участвует в общественной жизни республики, в частности, в реализации важных благотворительных проектов, социальных и просветительских программ.