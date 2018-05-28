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Сабантуй. 10 вопросов о любимом празднике сельчан в Башкирии
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Сабантуй. 10 вопросов о любимом празднике сельчан в Башкирии
Сегодня, 15:29
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Во всех районах Башкирии и не только пройдут Сабантуи - «праздники плуга».
Медиакорсеть предлагает ответить на вопросы и проверить себя, насколько хорошо вы знаете традиции этого праздника.
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