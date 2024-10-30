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Ураза-байрам

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2024
В Башкирии утвердили новые выходные
30 октября, 17:10
Уфимцы будут отдыхать треть года
28 сентября, 14:09
Выходные в Башкирии увеличили на два дня
Дни религиозных праздников в 2025 году решили сделать в республике нерабочими.
17 мая, 08:06
В Уфе перекроют улицы на время Ураза-байрама
8 апреля, 07:33
Праздничные богослужения в честь Ураза-байрам пройдут в 25 мечетях Уфы
5 апреля, 09:50
Ураза-байрам в Уфе: куда пойти
4 апреля, 16:32
Жителей Башкирии в апреле ждет дополнительный выходной
День объявлен выходным в связи с празднованием Ураза-байрама.
25 марта, 04:36
2023
118 выходных: как жители Башкирии будут отдыхать в 2024 году
Подробности сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.
11 декабря 2023, 13:19
Известны даты празднования мусульманских праздников в Башкирии в 2024 году
Постановление, объявляющее праздничные дни нерабочими для граждан республики, было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации
22 июня 2023, 15:06
2021
В мэрии Уфы обсудили празднование Ураза-Байрам
12 мая 2021, 04:31
2019
Врио главы Башкирии послушал праздничную проповедь в мечети «Ляля-Тюльпан»
4 июня 2019, 07:05
Имам-наиб из Башкирии: «Молитвы не помогут, если верующий не уважает своих родителей»
Один из главных мусульманских праздников — Ураза-байрам будут праздновать в Башкирии 4 июня.
3 июня 2019, 08:32
2018
Как уфимцы отмечают праздник Ураза-байрам: фоторепортаж
15 июня 2018, 12:23
Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкирии с праздником Ураза-байрам
15 июня 2018, 03:00

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