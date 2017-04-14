Врач-акушер из Уфы задал вопрос Путину про демографию

Во время Прямой линии президента страны врач-акушер республиканского перинатального центра из Уфы Руслан Гарифуллин задал вопрос про демографическую ситуацию, падение рождаемости как отголосок падения рождаемости в 90-е годы.

- Количество молодых мужчин и женщин в возрасте деторождения сейчас сократилось - в этот период вступает поколение 90-х годов, - заявил Владимир Путин.

Он добавил, что есть механизмы, не позволяющие стране оказаться в демографической яме, например, материнский капитал. Свыше семи милиионов семей получили материнский капитал, почти половина им уже воспользовалась. По словам президента, эти меры дают результат.

- Может быть, просто с учетом той главной проблемы, о которой мы говорили сегодня, с учетом снижения уровня доходов просто поступить: просто из этого материнского капитала дать возможность напрямую деньги отдать семье, какую-то часть, чтобы поддержать семьи с двумя и большим количеством детей. Может быть, так будет даже эффективнее, чем дать возможность на что-то истратить, на решение какой-то не первоочередной задачи, а потом все это растворится или будет продано, причем с потерями, - сказал Путин.

- Нам нужен целый набор мер, нужно подумать о том, как стимулировать рождение первого ребенка у молодых мам, второго и третьего ребенка у более взрослых мам,

- отметил глава государства.

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