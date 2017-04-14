У Владимира Путина родился второй внук

Об этом он сообщил сегодня в ходе прямой линии с жителями России. Он также в очередной раз подчеркнул, что его дочери и внуки живут в России.

- У меня недавно родился второй внук, - сообщил Путин. - Вопреки расхожему мнению, мои дети и внуки — все живут здесь, в России, а не за границей. Они живут нормальной жизнью, не лезут ни в какую политику, занимаются образованием, живут, как все.

Он также подчеркнул, что не хотел бы, чтобы его внуки росли "принцами крови".

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