У Владимира Путина родился второй внук

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Об этом он сообщил сегодня в ходе прямой линии с жителями России. Он также в очередной раз подчеркнул, что его дочери и внуки живут в России.
- У меня недавно родился второй внук, - сообщил Путин. - Вопреки расхожему мнению, мои дети и внуки — все живут здесь, в России, а не за границей. Они живут нормальной жизнью, не лезут ни в какую политику, занимаются образованием, живут, как все.
Он также подчеркнул, что не хотел бы, чтобы его внуки росли "принцами крови".
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