Путину в прямом эфире показали мальчика, только что родившегося в Уфе
Сегодня, 15:29ОбществоАзат Гиззатуллин
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Во время прямой линии президента России с жителями страны состоялось прямое включение из Уфы - из многофункционального центра «Мать и дитя»
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Акушер Руслан Гарифуллин начал задавать вопрос, но тут в палату рядом зашел молодой отец, чтобы познакомиться со своим вторым сыном. Юный Михаил Артемович появился на свет 20 минут назад, мама пока находится в реанимации. Вес мальчика 3.800, рост 54 см. Владимир Путин поздравил молодого отца Артема Сухарева и его супругу с рождением ребенка.
- Это большое событие в семье, и мы желаем всего самого доброго, счастья и родителям, и ребёнку,
- сказал глава государства.
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