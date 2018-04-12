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Азат Гиззатуллин
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Апрель 2018
Девять историй, которые связывают Башкирию и космос
12 апреля 2018, 10:15
Декабрь 2017
БСК-2017: Юбилей пищевой соды, модернизация производства и высокое качество
29 декабря 2017, 10:52
Ноябрь 2017
ОНФ в Башкирии поставили задачу не бояться и бороться с несправедливостью
18 ноября 2017, 09:45
В 13-й больнице Уфы и госпитале ветеранов больных кормили тухлым мясом
17 ноября 2017, 17:03
Хамитов на форуме ОНФ в Уфе: Не можешь эффективно работать - уйди
17 ноября 2017, 15:51
Новое ветхое жилье в Уфе: холод и плесень в квартирах, вода в подвалах
9 ноября 2017, 17:27
Октябрь 2017
Сода: знаешь ли ты её историю
9 октября 2017, 10:00
Девять интересных фактов про соду
5 октября 2017, 09:20
Сентябрь 2017
Минздрав Башкирии: Пациенты с орфанными болезнями лекарствами обеспечены
8 сентября 2017, 10:53
Август 2017
Большие кошки покорили уфимскую публику
26 августа 2017, 00:04
Шашлыки, пение птиц и теплая погода: загородная жизнь уфимцев
25 августа 2017, 23:18
Когда в Уфе решат «лошадиный вопрос»
25 августа 2017, 22:24
Уфе не хватает красивых скверов и фонтанов: директор парка «Волшебный мир»
25 августа 2017, 21:37
В Уфе парк развлечений «Волшебный мир» готовится ко дню рождения
25 августа 2017, 16:52
Уфимские врачи рассказали, сколько раз в год надо посещать стоматолога
25 августа 2017, 15:40
Посетители «Диноландии» в Уфе нашли останки динозавров
25 августа 2017, 14:37
В «Волшебном мире» в Уфе нашли первый клад
25 августа 2017, 13:40
В «Волшебном мире» объявили день поиска кладов
25 августа 2017, 11:00
Жители Уфы проголосовали за перенос начала учебного года на 4 сентября
10 августа 2017, 13:40
Сергей Семак: Это была абсолютно ровная игра, итог закономерен
8 августа 2017, 23:27