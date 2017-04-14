Владимир Путин: Санкции заставили нас включить мозги

Президент России Владимир Путин сегодня проводит сеанс общения с народом в юбилейный 15-й раз. Основная часть вопросов, которые поступают со всех концов страны, касается социальных тем и уровня жизни, заметно упавшего в последние три года.

В этом году на прямую линию с президентом поступило более 1,8 миллиона обращений. Более половины вопросов задали по телефону, 370 тысяч – по смс, 280 тысяч— через социальные сети. Одним из первых стал вопрос о санкциях. Когда другие страны чувствовали в России конкурента, они тут же вводили ограничения под разными предлогами, заявил президент

- Не было бы Крыма, придумали бы что-то еще, - сказал он.

- Вот сейчас мы знаем, что в Сенате США опять возник законопроект по поводу ужесточения этих санкций. Кстати говоря, почему? Ведь ничего не происходит экстраординарного. В связи с чем на голом месте стали говорить об этих санкциях?

- сказал Путин.

- Санкции заставили нас включить мозги, и в результате ограничений во многих отраслях страна восстановила компетенцию - это касается ракетостроения, фармацевтики, машиностроения, сельского хозяйства и других сфер, - заявил президент. - При этом страны, которые ввели санкции, потеряли больше. Россия потеряла от ограничений 50-52 миллиарда долларов, а государства, которые их ввели - 100 миллиардов.

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