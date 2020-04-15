Минздрав Башкирии опубликовал обновленную статистику о ситуации с коронавирусом

Сегодня, 15 апреля, на брифинге в минздраве Башкирии озвучили последние данные о степени распространения опасной коронавирусной инфекции в регионе.

По информации республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Башкирии зафиксировано 149 подтвержденных случаев заражения COVID-19. За сутки добавилось, к сожалению, еще 20. Среди общего числа 19 лечатся амбулаторно, поскольку страдают легкой формой заболевания.

Скончались 5 человека, которым был поставлен диагноз – заражение коронавирусной инфекцией.

Выписаны 9 человек после выздоровления от коронавируса.

На контроле с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоят 336 человек, среди них 10 детей. Все они ждут результатов анализов.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждены 3 388 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 65 регионах. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 24 490 случаев в 84 регионах, число выписанных пациентов выросло до 1 986. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 292 человека. За сутки умерло 28 пациентов с коронавирусом, всего в стране погибло по этой причине 198 человек.

Напомним, с 20.00 часов 31 марта на территории республики введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин 2 апреля сообщил, что нерабочий период может продлиться до конца апреля, но в случае благоприятных условий он может быть отменен и раньше.