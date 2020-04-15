Главврач башкирской больницы записал видеообращение в связи с коронавирусом

Главврач башкирской больницы записал видеообращение в связи с коронавирусомВидео
15 апреля, 12:16Надежда Валитова
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И.о. главного врача Белорецкой ЦРБ рассказал, какие условия в период пандемии для больных обеспечены в городе.
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Видео: facebook.com
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Видеообращение опубликовано в Facebook-аккаунте администрации Белорецкого района. По словам Виктора Чубика, на территории Белорецка развернуто три госпиталя – на базе инфекционной больницы, травматологического отделения Белорецкой ЦРБ, а также тирлянской участковой больницы.
На базе инфекционной больницы будут проходить лечение больные с ОРВИ и пневмоний с подтвержденным COVID-19. Здесь готовы 105 коек и 11 боксированных палат, в одной из которых уже лежит пациент с подозрением на коронавирус.
На базе травматологического отделения - 40 коек, включая 10 реанимационных.
Тирлянский участковый госпиталь переквалифицируется в изолятор. Здесь будут на строгом карантине находиться люди, которые контактировали уже с зараженными коронавирусом.
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