Главврач башкирской больницы записал видеообращение в связи с коронавирусом

Видеообращение опубликовано в Facebook-аккаунте администрации Белорецкого района. По словам Виктора Чубика, на территории Белорецка развернуто три госпиталя – на базе инфекционной больницы, травматологического отделения Белорецкой ЦРБ, а также тирлянской участковой больницы.

На базе инфекционной больницы будут проходить лечение больные с ОРВИ и пневмоний с подтвержденным COVID-19. Здесь готовы 105 коек и 11 боксированных палат, в одной из которых уже лежит пациент с подозрением на коронавирус.

На базе травматологического отделения - 40 коек, включая 10 реанимационных.