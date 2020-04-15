В Башкирии от коронавируса погибли еще два человека
15 апреля, 13:25ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Данные сообщили на сайте СтопКоронавирус.рф.
По информации официального федерального портала, в республике к текущему моменту зарегистрировано два случая погибших от коронавируса. Всего в настоящий момент в республике от коронавируса умерло пять человек.
По состоянию на вчерашний день было известно, что умершим за сутки был больной - 63-летний мужчина с анемией и бронхитом, вторая умершая - 73-летняя женщина, у которой были рак груди и диабет. Информации о новых погибших пока что нет.
Напомним, Медиакорсеть ранее сообщала, что за прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего сейчас заболевшими коронавирусом признаны 149 человек.
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