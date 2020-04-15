В Башкирии за сутки зафиксировано еще 20 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах, зафиксировано 28 летальных исходов. 20 новых случаев заболевания выявили специалисты в нашей республике.

Напомним, ранее число больных увеличилось до 129 человек – буквально два дня назад было также выявлено еще 22 новых случая заболевания.

Всего в республике с учетом новых заболевших до 149 человек. Официально известно о двух летальных случаях.