В Башкирии за сутки зафиксировано еще 20 новых случаев заболевания коронавирусом
15 апреля, 12:37ОбществоНадежда ВалитоваФото: health.bashkortostan.ru
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Всего в стране зафиксировано 3388 новых случаев коронавируса.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах, зафиксировано 28 летальных исходов. 20 новых случаев заболевания выявили специалисты в нашей республике.
Напомним, ранее число больных увеличилось до 129 человек – буквально два дня назад было также выявлено еще 22 новых случая заболевания.
Всего в республике с учетом новых заболевших до 149 человек. Официально известно о двух летальных случаях.
Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах. За сутки в России полностью выздоровели 292 человека.
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