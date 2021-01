В Башкирии построят восемь школ на семь тысяч мест

Министр строительства и архитектуры Рамзиль Кучарбаев провел брифинг, на котором отчитался о проделанной работе в 2020 году и поделился планами на нынешний год.

В 2021 году в Башкирии планируется строительство социально объектов. В том числе, в республике появится восемь новых школ почти на семь тысяч мест. Самые крупные откроются в микрорайоне Инорс, Нефтекамске и селе Булгаково. Кроме того, в этом году продолжится строительство долгожданного детского сада в Кузнецовском Затоне. Напомним, ранее на оперативном совещании в правительстве министр образования Айбулат Хажин рассказал о строительстве сети полилингвальных школ. Отметим, что в Уфе и Стерлитамаке уже работают такие учреждения. К 2024 году школы появятся в различных частях республики. В 11 из них предусмотрены интернаты.

