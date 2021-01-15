В Башкирии построят восемь школ на семь тысяч мест

Напомним, ранее на оперативном совещании в правительстве министр образования Айбулат Хажин рассказал о строительстве сети полилингвальных школ. Отметим, что в Уфе и Стерлитамаке уже работают такие учреждения. К 2024 году школы появятся в различных частях республики. В 11 из них предусмотрены интернаты.