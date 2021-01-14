В коррекционной школе-интернате Уфы рухнула лестница

В коррекционной школе-интернате Уфы рухнула лестница

Вчера, 11:47ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: БСТ
В уфимской коррекционной школе-интернате №59 обрушилась лестница. Известно, что там живут и учатся деть с ограниченными возможностями здоровья. Об этом телеканалу БСТ сообщил директор Юлай Амекачев.

По его словам, чрезвычайное происшествие случилось утром, когда все дети были на уроках. К счастью, никто не пострадал. Дети были отпущены домой. На место выехали представители Министерства образования Башкирии. Как выяснилось, на лестнице обрушилась балка.

— Будет сформирована дефектная ведомость, на основе которой будет разработана проектно-сметная документация. Затем совместно с Минфином будут определены источники финансирования. Ежегодно на укрепление материально-технической базы образовательных организаций из сводной сметы Минобрнауки выделяется 80 млн рублей, — отметили в пресс-службе Минобра.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы