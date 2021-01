В коррекционной школе-интернате Уфы рухнула лестница

В уфимской коррекционной школе-интернате №59 обрушилась лестница. Известно, что там живут и учатся деть с ограниченными возможностями здоровья. Об этом телеканалу БСТ сообщил директор Юлай Амекачев.

По его словам, чрезвычайное происшествие случилось утром, когда все дети были на уроках. К счастью, никто не пострадал. Дети были отпущены домой. На место выехали представители Министерства образования Башкирии. Как выяснилось, на лестнице обрушилась балка. — Будет сформирована дефектная ведомость, на основе которой будет разработана проектно-сметная документация. Затем совместно с Минфином будут определены источники финансирования. Ежегодно на укрепление материально-технической базы образовательных организаций из сводной сметы Минобрнауки выделяется 80 млн рублей, — отметили в пресс-службе Минобра.

